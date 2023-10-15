Минздрав Палестины заявил о 2,4 тысячи погибших в Газе

Жертвами конфликта движения ХАМАС и Израиля стали 2,4 тысячи жителей сектора Газа. Данные привел телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

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В результате обстрелов со стороны Израиля погибли 2450 палестинцев. Число раненых превысило 9,2 тысячи.

Также телеканал привел данные канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По информации от официального Иерусалима, жертвами конфликта стали более 1,4 тысячи израильтян.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Израиль возобновил подачу воды в южные районы сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».

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