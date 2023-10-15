Минздрав Палестины заявил о 2,4 тысячи погибших в Газе
Жертвами конфликта движения ХАМАС и Израиля стали 2,4 тысячи жителей сектора Газа. Данные привел телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.
В результате обстрелов со стороны Израиля погибли 2450 палестинцев. Число раненых превысило 9,2 тысячи.
Также телеканал привел данные канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По информации от официального Иерусалима, жертвами конфликта стали более 1,4 тысячи израильтян.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Израиль возобновил подачу воды в южные районы сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В офис миротворцев ООН в Ливане попала ракета
- МВФ создал фонд для сбора $65 миллионов на нужды Украины
- В Москве на Варшавском шоссе водитель легковушки сбил пешехода
- Умер директор музея Анны Ахматовой в Петербурге Борис Архаров
- Минздрав Палестины заявил о 2,4 тысячи погибших в Газе
- Блинкен анонсировал открытие КПП на границе Египта и сектора Газа
- В Санкт-Петербурге предотвратили опасное наводнение
- Иранского режиссера Мехрджуи и его супругу нашли мертвыми в их доме
- СМИ: в Судане убиты не менее восьми украинских наемников
- Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru