Минздрав Газы сообщил о 1055 погибших при израильских ударах

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 1055, пострадали свыше 5,1 тысячи человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минздрав Газы.

ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию

Отмечается, что ранения различной степени получили 5184 человек.

Ранее, 10 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с президентом США Джо Байденом сравнил действия палестинского движения ХАМАС с преступлениями нацистов в годы Второй мировой войны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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