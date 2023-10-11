Минздрав Газы сообщил о 1055 погибших при израильских ударах
11 октября 202313:09
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 1055, пострадали свыше 5,1 тысячи человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минздрав Газы.
Отмечается, что ранения различной степени получили 5184 человек.
Ранее, 10 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с президентом США Джо Байденом сравнил действия палестинского движения ХАМАС с преступлениями нацистов в годы Второй мировой войны, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru