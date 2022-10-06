Минск предупредил Варшаву о «жестоком» ответе на провокации пограничников

Глава белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо рассказал о постоянных провокациях Варшавы на границе и предупредил о возможности немедленного и жестокого ответа в случае, если пострадает хотя бы один пограничник. Об этом сообщил Telegram-канал «Минская правда».

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По словам Лаппо, на польско-белорусской границе сейчас сложная обстановка, польские пограничники постоянно стреляют в воздух и кричат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПровокацияГраницаБелоруссияПольша
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