Минобороны Тайваня отследило за сутки 39 китайских самолетов вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки зафиксировали приближение к острову 39 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая, говорится в ежедневной сводке тайваньского Министерства обороны.

Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США

30 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, в том числе 21 истребитель J-16, беспилотник CH-4, два самолета ДРЛО KJ-500, самолет-заправщик Y-20, многоцелевой вертолет Z-9, а также четыре стратегических бомбардировщиков H-6, отмечает военное ведомство.

В ответ на эти действия со стороны Пекина Тайбэй направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.

Тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Китая и США, заявил ранее глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе встречи с американским коллегой Ллойдом Остином.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайТайвань
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры