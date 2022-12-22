Минобороны Тайваня отследило за сутки 39 китайских самолетов вблизи острова

30 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, в том числе 21 истребитель J-16, беспилотник CH-4, два самолета ДРЛО KJ-500, самолет-заправщик Y-20, многоцелевой вертолет Z-9, а также четыре стратегических бомбардировщиков H-6, отмечает военное ведомство.

В ответ на эти действия со стороны Пекина Тайбэй направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.

Тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Китая и США, заявил ранее глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе встречи с американским коллегой Ллойдом Остином.

