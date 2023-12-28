Минобороны: Система ПВО уничтожила три штурмовика ВСУ
Российская система ПВО уничтожила три украинских штурмовых самолета Су-25 в Запорожье и под Херсоном. Еще один штурмовик Су-25 был ликвидирован силами авиации близ Краматорска. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, отметили в ведомстве, силами ПВО за прошедшие сутки было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 10154 беспилотника, 563 самолета и 262 вертолета ВСУ.
Ранее российские военные с помощью ракетного удара уничтожили в Херсоне железнодорожный состав, который перевозил американскую систему ПВО Patriot.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru