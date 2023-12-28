Минобороны: Система ПВО уничтожила три штурмовика ВСУ

Российская система ПВО уничтожила три украинских штурмовых самолета Су-25 в Запорожье и под Херсоном. Еще один штурмовик Су-25 был ликвидирован силами авиации близ Краматорска. Об этом сообщило Минобороны России.

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Кроме того, отметили в ведомстве, силами ПВО за прошедшие сутки было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 10154 беспилотника, 563 самолета и 262 вертолета ВСУ.

Ранее российские военные с помощью ракетного удара уничтожили в Херсоне железнодорожный состав, который перевозил американскую систему ПВО Patriot.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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