Кроме того, отметили в ведомстве, силами ПВО за прошедшие сутки было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 10154 беспилотника, 563 самолета и 262 вертолета ВСУ.

Ранее российские военные с помощью ракетного удара уничтожили в Херсоне железнодорожный состав, который перевозил американскую систему ПВО Patriot.

