Минобороны: Российская армия перехватила пять американских авиабомб JDAM
Российские средства ПВО перехватили за сутки пять управляемых авиабомб JDAM производства США. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, отметили в ведомстве, российские войска за тот же период перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 44 беспилотника ВСУ.
Отмечается, что российская армия уничтожила цели близ населенных пунктов Токмак (Запорожская область), Берестовое (ДНР), Золотаревка и Кременная (ЛНР) и Саги (Херсонская область).
Ранее сообщалось, что российские силы уничтожили склад хранения безэкипажных катеров, подразделения батальона «Азов» (организация запрещена в РФ), иностранных инструкторов и наемников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru