Минобороны России: Миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе

Как отметили в военном ведомстве, миротворческий контингент оказывает всю возможную помощь гражданскому населению региона. В базовом лагере миротворцев расположен медицинский отряд, здесь находится 2261 мирный житель, в том числе 1049 детей.

«Командование Российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха», — указали в Минобороны.

Стороны обсуждают недопущение кровопролития, соблюдение гуманитарного права, обеспечение безопасности миротворцев.

Ранее стало известно, что миротворческий контингент РФ эвакуировал из Карабаха более 2 тысяч мирных жителей на фоне локальных «антитеррористических мероприятий» Азербайджана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

