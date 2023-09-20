Минобороны России: Миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе
Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в условиях обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как отметили в военном ведомстве, миротворческий контингент оказывает всю возможную помощь гражданскому населению региона. В базовом лагере миротворцев расположен медицинский отряд, здесь находится 2261 мирный житель, в том числе 1049 детей.
«Командование Российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха», — указали в Минобороны.
Стороны обсуждают недопущение кровопролития, соблюдение гуманитарного права, обеспечение безопасности миротворцев.
Ранее стало известно, что миротворческий контингент РФ эвакуировал из Карабаха более 2 тысяч мирных жителей на фоне локальных «антитеррористических мероприятий» Азербайджана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru