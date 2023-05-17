Минобороны отчиталось о перехвате девяти снарядов РСЗО HIMARS

Средства ПВО Вооруженных сил России смогли перехватить девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны.

Российские артиллеристы забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили о ликвидации 19 украинских беспилотников за прошедшие сутки. Их уничтожили в населенных пунктах Инженерное, Чубаревка, Работино (Запорожская область), Неждановка и Великий Выселок (Харьковская область), Донецк, Старомлыновка и Верхнеторецкое (ДНР), Новодружеск, Червонопоповка и Коломыйчиха (ЛНР), а также в Новой Каховке Херсонской области.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры