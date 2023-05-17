Минобороны отчиталось о перехвате девяти снарядов РСЗО HIMARS

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили о ликвидации 19 украинских беспилотников за прошедшие сутки. Их уничтожили в населенных пунктах Инженерное, Чубаревка, Работино (Запорожская область), Неждановка и Великий Выселок (Харьковская область), Донецк, Старомлыновка и Верхнеторецкое (ДНР), Новодружеск, Червонопоповка и Коломыйчиха (ЛНР), а также в Новой Каховке Херсонской области.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

