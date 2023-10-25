Минобороны: Никакого нового центра НАТО в Казахстане не открывалось

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в стране якобы открылся новый центр Североатлантического альянса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В казахстанском оборонном ведомстве пояснили, что 23 октября в Алматы был официально открыт новый конференц-зал Центра миротворческих операций минобороны при участии посла США в республике Дэниеля Розенблюма.

«Центр функционирует с 2006 года как учебное учреждение, предназначенное для развития миротворческой составляющей Вооруженных сил Казахстана», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

