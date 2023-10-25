Минобороны: Никакого нового центра НАТО в Казахстане не открывалось
Открытия нового центра НАТО в Казахстане не было. Об этом заявили в министерстве обороны республики.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в стране якобы открылся новый центр Североатлантического альянса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В казахстанском оборонном ведомстве пояснили, что 23 октября в Алматы был официально открыт новый конференц-зал Центра миротворческих операций минобороны при участии посла США в республике Дэниеля Розенблюма.
«Центр функционирует с 2006 года как учебное учреждение, предназначенное для развития миротворческой составляющей Вооруженных сил Казахстана», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru