Минобороны Китая проведет в Европе консультации по международной безопасности

Делегация Министерства обороны Китая направилась в Европу для проведения консультаций по вопросам международной безопасности. Об этом сообщили в китайском оборонном ведомстве.

Китай представил план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине

«Министерство обороны ... с 16 по 25 февраля направило делегацию в генштабы Венгрии, Германии, Евросоюза и НАТО», — указано в сообщении.

Главная задача визита китайских специалистов — проведение консультаций по развитию отношений в сфере обороны, обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам безопасности в мире и регионе, а также укрепление взаимопонимания и доверия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры