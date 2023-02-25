Минобороны Китая проведет в Европе консультации по международной безопасности
Делегация Министерства обороны Китая направилась в Европу для проведения консультаций по вопросам международной безопасности. Об этом сообщили в китайском оборонном ведомстве.
«Министерство обороны ... с 16 по 25 февраля направило делегацию в генштабы Венгрии, Германии, Евросоюза и НАТО», — указано в сообщении.
Главная задача визита китайских специалистов — проведение консультаций по развитию отношений в сфере обороны, обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам безопасности в мире и регионе, а также укрепление взаимопонимания и доверия.
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