Минобороны: Группировка «Север» освободила 12 населенных пунктов под Харьковом
Российская группировка войск «Север» освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области за неделю. Об этом сообщило Минобороны России.
За последнюю неделю российские войска нанесли существенный урон подразделениям ВСУ, в частности, нанесли удар по украинским позициям близ Волчанска. В ходе столкновения российская армия отразила 21 вражескую атаку.
В ведомстве добавила, что группировка «Север» продолжает продвигаться вглубь украинской обороны.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили 11 безэкипажных катеров ВМС Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru