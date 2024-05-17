Минобороны: Группировка «Север» освободила 12 населенных пунктов под Харьковом

Российская группировка войск «Север» освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области за неделю. Об этом сообщило Минобороны России.

Минобороны России: ВС РФ уничтожили 600 самолетов ВСУ с начала спецоперации

За последнюю неделю российские войска нанесли существенный урон подразделениям ВСУ, в частности, нанесли удар по украинским позициям близ Волчанска. В ходе столкновения российская армия отразила 21 вражескую атаку.

В ведомстве добавила, что группировка «Север» продолжает продвигаться вглубь украинской обороны.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили 11 безэкипажных катеров ВМС Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияНаступлениеМинобороны РФСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры