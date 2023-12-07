Минобороны Британии разместило еще тысячу военных на Ближнем Востоке

Тысячу британских военнослужащих разместили на территории Ближнего Востока. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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«Мы разместили дополнительно 1000 военнослужащих на Ближнем Востоке», — указано в сообщении на сайте британского правительства.

По словам Шаппса, бойцов из Соединенного Королевства направили в регион для «поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи» и помощи в стабилизации обстановки.

Ранее Минобороны Британии заявило о досрочном обучении свыше 30 тысяч украинских военных, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокВоеннослужащиеВеликобритания

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