Минобороны Британии разместило еще тысячу военных на Ближнем Востоке
7 декабря 202310:56
Тысячу британских военнослужащих разместили на территории Ближнего Востока. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
«Мы разместили дополнительно 1000 военнослужащих на Ближнем Востоке», — указано в сообщении на сайте британского правительства.
По словам Шаппса, бойцов из Соединенного Королевства направили в регион для «поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи» и помощи в стабилизации обстановки.
Ранее Минобороны Британии заявило о досрочном обучении свыше 30 тысяч украинских военных, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru