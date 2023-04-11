Минобороны Армении заявило, что Азербайджан открыл огонь по армянским военным
Министерство обороны Армении заявило, что вооружённые силы Азербайджана обстреляли армянских военнослужащих, выполнявших инженерные работы, сообщает ТАСС.
В ведомстве указали, что инцидент произошёл в примерно в 16:00 по местному времени районе общины Тех Сюникской области, есть раненые и погибшие.
Также отмечается, что примерно через полтора часа ВС Азербайджана снова открыли огонь, использовав миномётные средства, армянские военные предприняли ответные действия.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что взятие Азербайджаном под контроль ряда высот и территорий на границе с Арменией — ожидаемая ситуация, но теперь двум сторонам будет еще сложнее найти компромисс, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru