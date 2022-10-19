Министр обороны Китая призвал войска всегда быть готовыми к войне

По его словам, в условиях сложной и серьезной ситуации в области национальной безопасности необходимо последовательно реализовать идею Си Цзиньпина об укреплении вооруженных сил. Вэй Фэнхэ отметил, что «дальнейшая дорога полна трудностей, препятствий и даже опасных потрясений».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что армии Китая необходимо сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

