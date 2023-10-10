Министр обороны Израиля объявил о полноценном наступлении на сектор Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к полноценному наступлению на сектор Газа, заявил министр обороны страны Йоав Галант. Его цитирует газета The Times of Israel.
По словам главы ведомства, израильская армия полностью восстановила контроль над своей территорией. Вооруженные силы страны начинают полноценное наступление на сектор Газа, подчеркнул Галант.
Глава Внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель во вторник заявил, что отдельные решения Израиля в конфликте с сектором Газа вступают в противоречие с нормами международного права.
В результате атаки палестинского движения ХАМАС погибли 1 008 израильтян. Еще 3 418 получили ранения, отмечает «Радиоточка НСН».
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