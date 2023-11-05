Министр обороны Ирана пригрозил США «серьезным ударом»
Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани пригрозил нанести удар по США в случае продолжения боев в секторе Газа. Слова главы военного ведомства приводит агентство Tasnim.
Аштиани призвал США прекратить поддерживать Израиль и добиться прекращения огня в секторе Газа. В противном случае Вашингтон «получит серьезный удар», предупредил министр обороны.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал арабские страны прекратить поставлять Израилю нефть и продовольствие.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила об окружении города Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал целью операции уничтожение палестинского движения ХАМАС, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru