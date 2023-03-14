Министр культуры Украины предложил монахам Киево-Печерской лавры перейти к раскольникам
Министр культуры Украины Александр Ткаченко выдвинул условие монахам Киево-Печерской лавры, сообщили СМИ.
По его словам, монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут присоединиться к раскольникам. В таком случае от них не будут требовать покинуть Киево-Печерскую лавру, сказал министр.
Наряду с канонической УПЦ в стране действует раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Ее провозгласили на соборе в Киеве в 2018 году во время президентства Петра Порошенко.
С требованием выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры 14 марта выступили депутаты Верховной Рады. Парламентарии пригрозили привлечь к ситуации правоохранительные органы и «патриотов».
В Украинской православной церкви (УПЦ) на требования покинуть обитель ответили отказом, передает НСН.
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