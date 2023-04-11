Минфин США пригрозил ужесточить антироссийские санкции
США работают над усовершенствованием антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. Ужесточение ограничений анонсировал замминистра финансов Джей Шамбо.
Чиновник отметил, что со временем в любых ограничениях появляются лазейки, которые используют подсанкционные страны. Вашингтон намерен этого не допустить, сказал замминистра.
По его словам, санкции оказали «серьезное влияние» на Россию. Шамбо выразил сомнение в надежности поставщиков, у которых Москва закупает военные технологии.
Чиновник добавил, что доходы РФ от продажи энергоносителей существенно снизились.
Заявление президента России Владимира Путина об использовании китайского юаня вместо доллара напугало конгрессменов США, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Байден отменил режим ЧС из-за коронавируса
- NBC: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом
- Минфин США пригрозил ужесточить антироссийские санкции
- Глава банка ВТБ Костин призвал к новой приватизации
- Госдеп признал журналиста Гершковича незаконно удерживаемым в РФ
- На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла
- Bloomberg: утечка документов из Пентагона затруднит помощь Украине
- Eurocontrol: запрет на полеты из России в ЕС сохранится до 2029 года
- В США заявили о панике среди украинцев из-за мобилизации
- В Запорожской области задержали украинского разведчика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru