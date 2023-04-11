Минфин США пригрозил ужесточить антироссийские санкции

США работают над усовершенствованием антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. Ужесточение ограничений анонсировал замминистра финансов Джей Шамбо.

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Чиновник отметил, что со временем в любых ограничениях появляются лазейки, которые используют подсанкционные страны. Вашингтон намерен этого не допустить, сказал замминистра.

По его словам, санкции оказали «серьезное влияние» на Россию. Шамбо выразил сомнение в надежности поставщиков, у которых Москва закупает военные технологии.

Чиновник добавил, что доходы РФ от продажи энергоносителей существенно снизились.

Заявление президента России Владимира Путина об использовании китайского юаня вместо доллара напугало конгрессменов США, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:РоссияСШАСанкции Против России

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