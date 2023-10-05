Мигранты штурмуют границу США в Эль-Пасо

Большое количество мигрантов штурмуют американскую границу в Эль-Пасо, сообщает «РЕН ТВ».

Трамп заявил о «массированном вторжении» на южной границе США

Количество нелегальных пресечений иностранцами превышает десять тысяч человек в день.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США останавливают поток на границе.

Ранее стало известно, что между Байденом и Демпартией назревает конфликт из-за мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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