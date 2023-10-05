Мигранты штурмуют границу США в Эль-Пасо
5 октября 202304:21
Большое количество мигрантов штурмуют американскую границу в Эль-Пасо, сообщает «РЕН ТВ».
Количество нелегальных пресечений иностранцами превышает десять тысяч человек в день.
При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США останавливают поток на границе.
Ранее стало известно, что между Байденом и Демпартией назревает конфликт из-за мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru