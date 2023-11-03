МИД: визит президента Палестины Аббаса в РФ отложен
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, запланированный на 15 ноября, отложен. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, пишет ТАСС.
По словам дипломата, визит отложили по просьбе палестинской стороны. В администрации Аббаса сослались на сложность ситуации на Ближнем Востоке.
Богданов отметил, что в МИД РФ отнеслись к решению палестинской стороны с пониманием.
Делегация палестинского движения ХАМАС 26 октября посетила Москву. Сторону обсуждали освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru