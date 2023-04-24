МИД Турции призвал продлить зерновую сделку
Во внешнеполитическом ведомстве Турции заявили о необходимости продлить зерновое соглашение, сообщают СМИ.
В МИД республики указали на возможные последствия отказа от сделки. В Анкаре считают, что в этом случае в мире может наступить продовольственный кризис.
Россия 18 марта согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стороны соглашения получили устные гарантии и специальные ноты.
Спикер российского внешнеполитического ведомства ранее сообщила о сложностях с проведением инспекций судов в рамках сделки. Захарова заявила, что трудности обусловлены поведением представителей Украины и ООН, передает «Радиоточка НСН».
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