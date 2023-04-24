МИД Турции призвал продлить зерновую сделку

В МИД республики указали на возможные последствия отказа от сделки. В Анкаре считают, что в этом случае в мире может наступить продовольственный кризис.

Россия 18 марта согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стороны соглашения получили устные гарантии и специальные ноты.

Спикер российского внешнеполитического ведомства ранее сообщила о сложностях с проведением инспекций судов в рамках сделки. Захарова заявила, что трудности обусловлены поведением представителей Украины и ООН, передает «Радиоточка НСН».

