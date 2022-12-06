Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил Греции «бурей» в том случае, если «Афины не откажутся от размещения вооружения на демилитаризованных островах». Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, согласно международным договоренностям острова считаются демилитаризованными зонами.

«Кто сеет ветер, пожнет бурю! Если Греция выступает против мира в регионе и не делает шаг назад, то Турция предпримет все необходимые шаги на местах», - предостерег он.

Ранее сообщалось, что Турция провела испытания собственной баллистической ракеты над Черным морем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

