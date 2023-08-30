МИД России предупредил об опасности поездок в Габон

Также на Смоленской площади с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении ситуации в Габоне. Захарова отметила, что Москва продолжает внимательно следить за развитием ситуации и рассчитывает на скорейшую стабилизацию внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране.



Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил в интервью НСН, что военные Габона, затеявшие мятеж в этой африканской стране, могут попросить помощь у ЧВК «Вагнер».



