МИД России предупредил об опасности поездок в Габон
Российским гражданам стоит воздержаться от поездок в Габон. С такой рекомендацией выступил МИД России. Как заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, соотечественникам рекомендуется временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных острой необходимостью.
Также на Смоленской площади с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении ситуации в Габоне. Захарова отметила, что Москва продолжает внимательно следить за развитием ситуации и рассчитывает на скорейшую стабилизацию внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил в интервью НСН, что военные Габона, затеявшие мятеж в этой африканской стране, могут попросить помощь у ЧВК «Вагнер».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru