МИД России предупредил об опасности поездок в Габон

Российским гражданам стоит воздержаться от поездок в Габон. С такой рекомендацией выступил МИД России. Как заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, соотечественникам рекомендуется временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных острой необходимостью.

СМИ: В Габоне задержан сын президента страны

Также на Смоленской площади с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении ситуации в Габоне. Захарова отметила, что Москва продолжает внимательно следить за развитием ситуации и рассчитывает на скорейшую стабилизацию внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил в интервью НСН, что военные Габона, затеявшие мятеж в этой африканской стране, могут попросить помощь у ЧВК «Вагнер».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:

Горячие новости

Все новости

партнеры