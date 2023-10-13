МИД РФ заявил об отсутствии данных о погибших в секторе Газа россиянах
13 октября 202318:52
Министерство иностранных дел РФ не располагает данными о россиянах, погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа, сообщает РИА Новости.
«Данных пока нет», - ответил замглавы МИД РФ Михаил Богданов на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в дипведомстве подтвердили гибель четырех россиян в результате боевых действий в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В посольстве РФ в Израиле заявили, что пропавшими без вести в результате обострения палестино-израильского конфликта в настоящее время числятся 12 граждан России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru