МИД РФ заявил об отсутствии данных о погибших в секторе Газа россиянах

Министерство иностранных дел РФ не располагает данными о россиянах, погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа, сообщает РИА Новости.

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«Данных пока нет», - ответил замглавы МИД РФ Михаил Богданов на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в дипведомстве подтвердили гибель четырех россиян в результате боевых действий в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В посольстве РФ в Израиле заявили, что пропавшими без вести в результате обострения палестино-израильского конфликта в настоящее время числятся 12 граждан России.

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ФОТО: РИА Новости
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