МИД РФ просит Киев прояснить ситуацию с арестом танкера
Ноту в МИД Украины направило Генеральное консульство РФ в Одессе с просьбой прояснить ситуацию с арестом российского танкера Nika Spirit. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что российская сторона не получила официальных документов по судну. В МИД Украины была направлена нота с просьбой внести ясность в ситуацию, однако ответ так и не пришёл.
Суд на Украине арестовал российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми на судне документами. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, напоминают Argumenti.ru.
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