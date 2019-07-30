МИД РФ просит Киев прояснить ситуацию с арестом танкера

Ноту в МИД Украины направило Генеральное консульство РФ в Одессе с просьбой прояснить ситуацию с арестом российского танкера Nika Spirit. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российская сторона не получила официальных документов по судну. В МИД Украины была направлена нота с просьбой внести ясность в ситуацию, однако ответ так и не пришёл.

Суд на Украине арестовал российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми на судне документами. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, напоминают Argumenti.ru.

