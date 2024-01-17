МИД Палестины призвал признать израильских поселенцев террористами
Министерство иностранных дел Палестины призвало признать «международными террористами» израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
«Цель состоит в том, чтобы связать международную и американскую позицию, отвергающую терроризм поселенческих ополчений, с санкциями, призванными заставить ... расформировать и разоружить их», — указали в МИД.
Ранее Тель-Авив критиковали за расширение незаконных поселений на палестинских территориях Западного берега.
Между тем ЮАР подала заявление в Международный суд ООН в Гааге о геноциде Израиля в Палестине, пишет Ura.ru. Южноафриканская сторона обвинила Тель-Авив в ведении политики «апартеида» в отношении палестинцев и их систематическом «перемещении и разделении», отмечает телеканал «360».
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