МИД: НАТО на фоне инцидента в Польше может повысить активность на востоке
НАТО на фоне инцидента с падением ракеты в Польше может повысить военную активность на восточном фланге. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
«С учетом поступившей информации и заявлений, которые были сделаны нашим Министерством обороны, я не предвижу никаких дальнейших шагов ни с польской стороны, ни со стороны НАТО», — приводит слова дипломата ТАСС.
При этом Грушко допустил, что альянс может принять дополнительные решения о повышенной активности на Востоке.
Кроме того, замглавы МИД указал, что Россия примет соответствующие меры предосторожности, если решения НАТО будут затрагивать интересы Москвы.
Накануне стало известно, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши на границе с Украиной. Позже сообщалось, что на польской территории упала одна ракета. В Минобороны РФ указали, что ЧП произошло не с российским снарядом, а заявления о «ракетах РФ» — намеренная провокация с целью эскалации обстановки. По данным СМИ, попавшая на территорию Польши ракета была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российский снаряд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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