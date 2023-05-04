МИД Китая призвал стороны избегать эскалации в свете атаки БПЛА на Кремль

Министерство иностранных дел Китая выступило с призывом к Киеву и Москве избегать дальнейшей эскалации в свете заявленной властями России попытки атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Кремль. Обращение Пекина озвучил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она подчеркнула, что в этом смысле позиция Китайской Народной Республики остаётся неизменной и заключается именно в стремлении избегать дальнейшего обострения ситуации, передает RT.