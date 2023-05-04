МИД Китая призвал стороны избегать эскалации в свете атаки БПЛА на Кремль
Министерство иностранных дел Китая выступило с призывом к Киеву и Москве избегать дальнейшей эскалации в свете заявленной властями России попытки атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Кремль. Обращение Пекина озвучил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Она подчеркнула, что в этом смысле позиция Китайской Народной Республики остаётся неизменной и заключается именно в стремлении избегать дальнейшего обострения ситуации, передает RT.
Согласно официальной версии Кремля, в ночь на среду, 3 мая два украинских беспилотника попытались нанести удар по территории Кремля, и были ликвидированы. Один из них упал на крышу Сенатского дворца. Никто не пострадал. Официальный Киев отверг свою причастность к произошедшему.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», под Белгородом сбит очередной украинский беспилотник. На этот раз речь идёт о дроне-корректировщике Shark.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru