МИД Ирана анонсировал обмен заключенными с США

«Пять иранских заключенных в США будут освобождены, а пять американских пленных в Иране также будут переданы этой стране», – рассказал дипломат.

Канаани уточнил, что двое из освобожденных иранцев вернутся в страну, еще двое останутся в Соединенных Штатах, один освобожденный отправится в третью страну к своей семье.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не смягчит санкции в отношении Ирана даже после освобождения республикой пяти американцев, напоминает RT.

