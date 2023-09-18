МИД Ирана анонсировал обмен заключенными с США
Иран и США 18 сентября проведут обмен заключенными. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канаани, передает агентство ISNA.
«Пять иранских заключенных в США будут освобождены, а пять американских пленных в Иране также будут переданы этой стране», – рассказал дипломат.
Канаани уточнил, что двое из освобожденных иранцев вернутся в страну, еще двое останутся в Соединенных Штатах, один освобожденный отправится в третью страну к своей семье.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не смягчит санкции в отношении Ирана даже после освобождения республикой пяти американцев, напоминает RT.
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