MI5: Россия остается агрессором № 1
В борьбе со странами Запада Россия «использует тактику, которая не доходит, хотя порой и совсем немного, до открытого конфликта», сообщает Bloomberg со ссылкой на директора британской контрразведки MI5 Кена Маккаллума.
По его словам, за последнее десятилетие количество дел, представляющих угрозу Лондону со стороны других государств, выросло вчетверо. Однако, как считает Маккаллум, «Россия остается агрессором № 1».
Глава MI5, говоря об уязвимых местах, назвал финансовые системы, энергосети, цепочки поставок и производственные базы, которые создавались и развивались в более спокойные времена. Отмечается, что избегая прямого конфликта с НАТО, Москва ведет гибридную войну с целью дестабилизации Европы.
Ранее МИД РФ заявил, что Запад ведет против России полномасштабную гибридную войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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