MI5: Россия остается агрессором № 1

В борьбе со странами Запада Россия «использует тактику, которая не доходит, хотя порой и совсем немного, до открытого конфликта», сообщает Bloomberg со ссылкой на директора британской контрразведки MI5 Кена Маккаллума.

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По его словам, за последнее десятилетие количество дел, представляющих угрозу Лондону со стороны других государств, выросло вчетверо. Однако, как считает Маккаллум, «Россия остается агрессором № 1».

Глава MI5, говоря об уязвимых местах, назвал финансовые системы, энергосети, цепочки поставок и производственные базы, которые создавались и развивались в более спокойные времена. Отмечается, что избегая прямого конфликта с НАТО, Москва ведет гибридную войну с целью дестабилизации Европы.

Ранее МИД РФ заявил, что Запад ведет против России полномасштабную гибридную войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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