MI5: Россия остается агрессором № 1

По его словам, за последнее десятилетие количество дел, представляющих угрозу Лондону со стороны других государств, выросло вчетверо. Однако, как считает Маккаллум, «Россия остается агрессором № 1».

Глава MI5, говоря об уязвимых местах, назвал финансовые системы, энергосети, цепочки поставок и производственные базы, которые создавались и развивались в более спокойные времена. Отмечается, что избегая прямого конфликта с НАТО, Москва ведет гибридную войну с целью дестабилизации Европы.

Ранее МИД РФ заявил, что Запад ведет против России полномасштабную гибридную войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

