Международный аэропорт Багдада был обстрелян ракетами

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетной атаке с воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

По его данным, были сбиты не менее шести ракет, они упали в районе взлетно-посадочной полосы. Снаряды были перехвачены благодаря системе ПВО.