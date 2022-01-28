Международный аэропорт Багдада был обстрелян ракетами
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетной атаке с воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
По его данным, были сбиты не менее шести ракет, они упали в районе взлетно-посадочной полосы. Снаряды были перехвачены благодаря системе ПВО.
Обстрел произошел в пятницу рано утром.
В результате обстрела оказался поврежден самолет, находившийся на стоянке.
Ранее сообщалось, что посольство Соединенных Штатов в Багдаде был обстрелян ракетами с воздуха.
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