Международный аэропорт Багдада был обстрелян ракетами

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетной атаке с воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

По его данным, были сбиты не менее шести ракет, они упали в районе взлетно-посадочной полосы. Снаряды были перехвачены благодаря системе ПВО.

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Обстрел произошел в пятницу рано утром.

В результате обстрела оказался поврежден самолет, находившийся на стоянке.

Ранее сообщалось, что посольство Соединенных Штатов в Багдаде был обстрелян ракетами с воздуха.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИракОбстрел
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