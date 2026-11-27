Мерц призвал сократить бюджет ЕС более чем на €200 млрд
Лидеры стран Европейского союза продвигаются в сторону дальнейшего сокращения семилетнего бюджета - более чем на €204 млрд по сравнению с предложением Еврокомиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
По его словам, согласовать бюджет необходимо до конца года. «На €204 млрд дело не остановится. Сокращение будет больше», - заявил глава немецкого правительства.
Отмечается, что размер урезания расходов еще обсуждается, однако Берлин последовательно настаивает на сокращении бюджета на несколько сотен миллиардов евро.
Ранее стало известно, что участники саммита Евросоюза не смогли договориться о параметрах бюджета сообщества на 2028–2034 годы. Переговоры продолжатся в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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