По его словам, согласовать бюджет необходимо до конца года. «На €204 млрд дело не остановится. Сокращение будет больше», - заявил глава немецкого правительства.

Отмечается, что размер урезания расходов еще обсуждается, однако Берлин последовательно настаивает на сокращении бюджета на несколько сотен миллиардов евро.

Ранее стало известно, что участники саммита Евросоюза не смогли договориться о параметрах бюджета сообщества на 2028–2034 годы. Переговоры продолжатся в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

