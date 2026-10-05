Мерц: Германия намерена предоставить Украине €1,3 млрд

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев пообещал выделить Украине пакет помощи на сумму более €1,3 млрд, сообщает Tagesschau.

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По данным издания, из них около €1 млрд — военная помощь, в которую войдут дальнобойное ударное оружие, беспилотники и спутниковые технологии. Еще €350 млн — энергетическая помощь в преддверии зимы.

Мерц, заявил, что ФРГ профинансирует совместное производство дронов-перехватчиков. Канцлер указал, что «существенные технические прорывы» в последние недели ускоряют производство.

Мерц приехал в Киев с необъявленным визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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