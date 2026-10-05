Мерц: Германия намерена предоставить Украине €1,3 млрд
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев пообещал выделить Украине пакет помощи на сумму более €1,3 млрд, сообщает Tagesschau.
По данным издания, из них около €1 млрд — военная помощь, в которую войдут дальнобойное ударное оружие, беспилотники и спутниковые технологии. Еще €350 млн — энергетическая помощь в преддверии зимы.
Мерц, заявил, что ФРГ профинансирует совместное производство дронов-перехватчиков. Канцлер указал, что «существенные технические прорывы» в последние недели ускоряют производство.
Мерц приехал в Киев с необъявленным визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: ДОСААФ получит усиленный госконтроль и финансирование
- Мерц: Германия намерена предоставить Украине €1,3 млрд
- В США рассказали, когда Трамп примет решение о вводе «адских санкций»
- США в ближайшее время получат первую за четыре года партию белорусского калия
- СМИ: Во время саммита с Трампом Си Цзиньпин брал паузы для отдыха в спецкомнате
- Подозреваемый в убийстве в Москве рассказал, что сначала убил девочку в гараже, а затем ее мать
- Предложено сократить выдачу формы военнослужащим РФ из-за нехватки бюджета
- Талибы стали закупать оружие и беспилотники у Белоруссии при содействии РФ
- СМИ: Россиянам призывного возраста могут отказать в сделках с недвижимостью
- Додик объявил о победе на выборах и поблагодарил Путина