Мерц: Германия намерена предоставить Украине €1,3 млрд

По данным издания, из них около €1 млрд — военная помощь, в которую войдут дальнобойное ударное оружие, беспилотники и спутниковые технологии. Еще €350 млн — энергетическая помощь в преддверии зимы.

Мерц, заявил, что ФРГ профинансирует совместное производство дронов-перехватчиков. Канцлер указал, что «существенные технические прорывы» в последние недели ускоряют производство.

Мерц приехал в Киев с необъявленным визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

