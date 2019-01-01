Меркель считает себя здоровой

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем, комментируя в Осаке недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, сообщает ТАСС.



Меркель заявила, чувствует себя хорошо.



В июне на публичных мероприятиях канцлера охватывала дрожь. Многие связали это с перегревом организма на фоне высоких температур воздуха.

