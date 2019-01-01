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Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем, комментируя в Осаке недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, сообщает ТАСС.
Меркель считает себя здоровой
29 июня09:00
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем, комментируя в Осаке недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, сообщает ТАСС.
Меркель заявила, чувствует себя хорошо.
В июне на публичных мероприятиях канцлера охватывала дрожь. Многие связали это с перегревом организма на фоне высоких температур воздуха.
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ФОТО: flickr.com // Солжи Нитсон
ТЕГИ:Ангела Меркель
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