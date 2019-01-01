В мире

Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года

28 мая22:13

Канцлер Германии Ангела Меркель снова заявила о своем намерении остаться на посту главы правительства ФРГ до конца нынешнего законодательного периода, который истекает в 2021 году.

Меркель уйдёт в отставку лишь в случае «деформации личности»

Ранее появлялась информация о том, что Меркель может подать в отставку с поста канцлера в этом или следующем году. В минувшее воскресенье Христианско-демократический союз на выборах растерял голоса, передает ТАСС.

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ФОТО: flickr.com // Солжи Нитсон
ТЕГИ:Ангела Меркель