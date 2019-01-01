В мире
Ранее появлялась информация о том, что Меркель может подать в отставку с поста канцлера в этом или следующем году. В минувшее воскресенье Христианско-демократический союз на выборах растерял голоса, передает ТАСС.
Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года
28 мая22:13
Канцлер Германии Ангела Меркель снова заявила о своем намерении остаться на посту главы правительства ФРГ до конца нынешнего законодательного периода, который истекает в 2021 году.
Ранее появлялась информация о том, что Меркель может подать в отставку с поста канцлера в этом или следующем году. В минувшее воскресенье Христианско-демократический союз на выборах растерял голоса, передает ТАСС.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: flickr.com // Солжи Нитсон
ТЕГИ:Ангела Меркель