Меган Маркл возвратилась в Канаду из Лондона без принца Гарри

Жена британского принца Гарри, герцога Сассекского Меган Маркл возвратилась в Канаду без супруга. Она приезжала в Великобританию для участия в церковной службе по случаю Дня содружества наций (добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты).

Как сообщает РЕН ТВ, в ходе встречи в Лондоне с родственниками мужа Маркл чувствовала себя не в своей тарелке, так как представители королевской семьи были не рады её видеть. Как отметила подруга Меган, поездка подтвердила правильность её с Гарри выбора сложить королевские полномочия.

Как ни странно, наиболее напряженной оказалась встреча с женой брата мужа принца Уильяма Кейт Миддлтон. Герцогиня была очень скована и почти не разговаривала с Меган, констатирует The Daily Mail.

Накануне Меган Маркл улетела в Торонто к сыну Арчи, не дожидаясь мужа. Принц Гарри решил задержаться в Великобритании ещё на несколько дней. Источники сообщают, что у Гарри остались нерешенные организационные вопросы с благотворительным фондом и его финансированием.

После отказа от королевских привилегий, Гарри и Меган намеревались зарабатывать на жизнь благодаря собственному бренду через сайт Royal Sussex. Однако этот вариант заблокирован бабушка принца — королева Елизавета II. Теперь паре предстоит найти альтернативные источники дохода.

