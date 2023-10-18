Медведев назвал США ответственными за удар по больнице в Газе

Удар по зданию медицинского учреждения Медведев назвал военным преступлением. По его словам, финальную ответственность за него несут те, кто зарабатывает на войнах, раздает деньги на оружие и на этом фоне говорит о защите демократических ценностей.

«Соединенные Штаты Америки», - написал зампред Совбеза.

Жертвами удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа стали 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую радикальную группировку «Исламский джихад», сообщает «Радиоточка НСН».

