Медведев назвал США ответственными за удар по больнице в Газе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал удар по больнице в секторе Газа.

Израиль возложил вину за взрыв в больнице Газы на «Исламский джихад»

Удар по зданию медицинского учреждения Медведев назвал военным преступлением. По его словам, финальную ответственность за него несут те, кто зарабатывает на войнах, раздает деньги на оружие и на этом фоне говорит о защите демократических ценностей.

«Соединенные Штаты Америки», - написал зампред Совбеза.

Жертвами удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа стали 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую радикальную группировку «Исламский джихад», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
ТЕГИ:СШАСектор ГазаДмитрий Медведев

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