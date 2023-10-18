Медведев назвал США ответственными за удар по больнице в Газе
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал удар по больнице в секторе Газа.
Удар по зданию медицинского учреждения Медведев назвал военным преступлением. По его словам, финальную ответственность за него несут те, кто зарабатывает на войнах, раздает деньги на оружие и на этом фоне говорит о защите демократических ценностей.
«Соединенные Штаты Америки», - написал зампред Совбеза.
Жертвами удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа стали 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую радикальную группировку «Исламский джихад», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
- В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников в случае прекращения огня
- AP: США передали Украине менее дюжины ракет ATACMS
- Иордания отменила саммит по ситуации в Газе с участием Байдена
- В Петербурге проходят обыски у вероятных соучастников избиений прохожих
- Медведев назвал США ответственными за удар по больнице в Газе
- «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля
- В США полицейский застрелил отсидевшего по ложному приговору чернокожего
- Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800
- Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru