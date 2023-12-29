МЧС доставляет в Москву из Каира ещё одну группу вывезенных из Газы россиян

Дополнительный специальный авиационный рейс МЧС России отправился из столицы Египта в Москву с ещё одной группой граждан РФ, которые эвакуированы из сектора Газа. Об этом информирует российское ведомство.

На борту самолёта МЧС Ил-76 находятся 33 человека, среди них - 14 детей. Россияне попали в Египет через пограничный пункт пропуска «Рафах». Операция по переходу осуществлена при поддержке министерства иностранных дел России.

По данным МИД РФ, в палестинском анклаве остаётся небольшое число россиян, им сейчас оказывается индивидуальная помощь. В общей сложности из сектора газа было вывезено около 1,3 тысяч человек через КПП «Рафах. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо россиян, среди них были граждане Палестины, Киргизии, Украины, Швеции и Марокко.

