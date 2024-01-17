МЧС доставит еще 30 тонн гумпомощи жителям Газы
МЧС России доставит жителям сектора Газа еще 30 тонн гуманитарной помощи, собранной по инициативе правительства Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в МЧС, самолет Ил-76 с грузом вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. Ведомство доставит продукты, одежду, предметы личной гигиены для жителей анклава, указывает РЕН ТВ. Гумпомощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, они перенаправят груз в Газу.
«С начала гуманитарной миссии 18 рейсами МЧС ... для населения Газы доставлено порядка 420 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости», — подчеркнули в министерстве.
Ранее руководитель Государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что с октября из Египта в сектор Газа въехали около 9 тысяч машин с гуманитарными грузами, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru