Массовые антиправительственные акции проходят в Чехии. Видео

Многолюдные акции против политики правительства Чехии Петера Фиала проходят в среду, 28 сентября. Крупнейший митинг стартовал на Вацлавской площади в центре столицы республики.

Акция в Праге проводится под лозунгом «Чехия на первом месте!». Собравшиеся выступают против действий властей во время энергетического кризиса на фоне увеличивающейся инфляции. Митингующие заявляют, что кабинет министров принимает неэффективные меры для помощи жителям и фирмам в условиях роста цен.

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Организаторы акции выступили с требованием заключения прямых контрактов с Россией на поставку газа. Протестующие также высказались против перехода Чехии на расчёты в евро, кроме того, они настаивают на военном нейтралитете республики.

Помимо Праги, акции протеста проходят ещё в семи городах. На Вацлавской площади звучат призывы отправить правительство в отставку.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 3 сентября те же активисты - организаторы уже собирали на антиправительственный митинг в столице Чехии до 70 тысяч человек.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПротестыМитингЧехия
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