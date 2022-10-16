Маск заявил, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине
Миллиардер Илон Маск заявил в Twitter, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта вокруг Украины, хотя пока его усилия остаются безуспешными.
«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно», — написал основатель компании SpaceX. Так Маск ответил на публикацию другого пользователя социальной сети предпринимателя Кима Доткома, который приветствовал усилия миллиардера и обвинил американские власти в безрассудной внешней политике на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин якобы обсуждал с американским бизнесменом Илоном Маском вопросы украинского урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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