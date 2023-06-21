Маск: В будущем Tesla придет в Индию
Американский бизнесмен Илон Маск провел встречу с главой правительства Индии Нарендрой Моди, сообщает РИА Новости.
Миллиардер пообещал большие инвестиции в экономику страны, а также приход компании Tesla, которая принадлежит ему.
«Весьма вероятно, что будут значительные инвестиции в отношении Индии в будущем», – сказал предприниматель.
Он также выразил благодарность премьеру за поддержку своих планов и объявил о готовности посетить Индию в будущем году.
Ранее Маск потребовал согласовывать с ним прием сотрудников Tesla на работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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