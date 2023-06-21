Маск: В будущем Tesla придет в Индию

Миллиардер пообещал большие инвестиции в экономику страны, а также приход компании Tesla, которая принадлежит ему.

«Весьма вероятно, что будут значительные инвестиции в отношении Индии в будущем», – сказал предприниматель.

Он также выразил благодарность премьеру за поддержку своих планов и объявил о готовности посетить Индию в будущем году.

Ранее Маск потребовал согласовывать с ним прием сотрудников Tesla на работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

