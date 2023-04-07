Маск прокомментировал звонок пранкеров Вована и Лексуса Олланду

Маск прокомментировал под пост журналиста с ником KanekoaTheGreat, разместившего в Twitter фрагмент беседы, где пранкеры от лица Петра Порошенко заставили Олланда признать, что Минские соглашения были уловкой НАТО для милитаризации Киева.

«Это правда?», - написал Маск под публикацией. Автор поста в ответ скинул ссылку на запись полного разговора на YouTube.

Ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ЕЦБ от имени Зеленского, сообщает «Радиоточка НСН».

