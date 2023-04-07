Маск прокомментировал звонок пранкеров Вована и Лексуса Олланду
Основатель Tesla Илон Маск прокомментировал звонок пранкеров Вована и Лексуса экс-президенту Франции Франсуа Олланду.
Маск прокомментировал под пост журналиста с ником KanekoaTheGreat, разместившего в Twitter фрагмент беседы, где пранкеры от лица Петра Порошенко заставили Олланда признать, что Минские соглашения были уловкой НАТО для милитаризации Киева.
«Это правда?», - написал Маск под публикацией. Автор поста в ответ скинул ссылку на запись полного разговора на YouTube.
Ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ЕЦБ от имени Зеленского, сообщает «Радиоточка НСН».
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