Маск прокомментировал звонок пранкеров Вована и Лексуса Олланду

Основатель Tesla Илон Маск прокомментировал звонок пранкеров Вована и Лексуса экс-президенту Франции Франсуа Олланду.

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Маск прокомментировал под пост журналиста с ником KanekoaTheGreat, разместившего в Twitter фрагмент беседы, где пранкеры от лица Петра Порошенко заставили Олланда признать, что Минские соглашения были уловкой НАТО для милитаризации Киева.

«Это правда?», - написал Маск под публикацией. Автор поста в ответ скинул ссылку на запись полного разговора на YouTube.

Ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ЕЦБ от имени Зеленского, сообщает «Радиоточка НСН».

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