Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за Украины

Бизнесмен прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил о проблеме нехватки боеприпасов у Соединенных Штатов. По его словам, проблему с оружием в США освещали еще год назад, но ситуация не изменилась до сих пор.

Макс написал под постом Сакса, что ситуация действительно пугающая.

Ранее стало известно, что соцсеть X может потерять до $75 млн рекламных доходов из-за недовольства крупных компаний заявлениями владельца компании Илона Маска о евреях и конфликте на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

