Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за Украины

Американский миллиардер Илон Маск выразил мнение, что ситуация с оружием в США пугающая.

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Бизнесмен прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил о проблеме нехватки боеприпасов у Соединенных Штатов. По его словам, проблему с оружием в США освещали еще год назад, но ситуация не изменилась до сих пор.

Макс написал под постом Сакса, что ситуация действительно пугающая.

Ранее стало известно, что соцсеть X может потерять до $75 млн рекламных доходов из-за недовольства крупных компаний заявлениями владельца компании Илона Маска о евреях и конфликте на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаСШАОружиеИлон Маск

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