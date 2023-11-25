Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за Украины
Американский миллиардер Илон Маск выразил мнение, что ситуация с оружием в США пугающая.
Бизнесмен прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил о проблеме нехватки боеприпасов у Соединенных Штатов. По его словам, проблему с оружием в США освещали еще год назад, но ситуация не изменилась до сих пор.
Макс написал под постом Сакса, что ситуация действительно пугающая.
Ранее стало известно, что соцсеть X может потерять до $75 млн рекламных доходов из-за недовольства крупных компаний заявлениями владельца компании Илона Маска о евреях и конфликте на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru