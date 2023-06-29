Марокко отозвало посла в Швеции в знак протеста из-за сожжения Корана
Марокко отозвало посла в Стокгольме в знак протеста после сожжения Корана в Швеции. Об этом сообщили в МИД североафриканского королевства, передает ТАСС.
Акция с сожжением священной книги прошла накануне на площади Медборъярплатсен в центре шведской столицы, пишет Газета.ру. В этот день мусульмане всего мира отмечали один из главных религиозных праздников Ид аль-Адха. Коран поджег 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, указывает телеканал «360».
Как отметили в марокканском МИД, в Рабат вызвали поверенного в делах Швеции, также для консультаций был вызван посол в Стокгольме.
В королевстве назвали сожжение Корана безответственным и враждебным актом, который игнорирует чувства мусульман планеты в «священный период, совпадающий с сезоном хаджа и праздника Курбан-Байрам».
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