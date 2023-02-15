Марочко: ВСУ минируют тела сослуживцев при отступлении под Кременной

По его информации, российские войска продолжают наступление в этом районе.

При этом эксперт отметил, что минирование трупов сослуживцев проводится для того, чтобы подорвать российские эвакуционные бригады.

"Наши все военнослужащие отмечают факт, что они минируют местность после отхода, позиции, причем минируют даже трупы своих побратимов", - сказал Марочко в эфире Первого канала.

Ранее российский военный врач рассказал, что украинские силовики применяют боеприпасы, начиненные опасными поражающими элементами.

