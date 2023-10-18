Марочко: Непогода помешала ВСУ атаковать на краснолиманском направлении
ВСУ потерпели неудачу при попытке атаки близ села Торское (краснолиманское направление) ввиду шквалистого ветра и осадков. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, непогода помешала украинской армии провести доразведку при помощи беспилотников, а намокший грунт парализовал автотранспорт.
Марочко добавил, что после ряда неудачных попыток атаки украинские войска отказались от наступления и вернули технику и личный состав на исходные позиции.
Ранее Марочко заявил, что украинские войска проводят ротацию на краснолиманском направлении, выводя часть выполнивших боевые задачи подразделений и подводя новые силы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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