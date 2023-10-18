Марочко: Непогода помешала ВСУ атаковать на краснолиманском направлении

По его словам, непогода помешала украинской армии провести доразведку при помощи беспилотников, а намокший грунт парализовал автотранспорт.

Марочко добавил, что после ряда неудачных попыток атаки украинские войска отказались от наступления и вернули технику и личный состав на исходные позиции.

Ранее Марочко заявил, что украинские войска проводят ротацию на краснолиманском направлении, выводя часть выполнивших боевые задачи подразделений и подводя новые силы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

