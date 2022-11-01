МАГАТЭ приступило к проверке украинских объектов
Специалисты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) приступили к проверке двух объектов на территории Украины после письменного запроса украинского правительства на фоне заявлений России о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой». Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По сведениям представителей МАГАТЭ, гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, что проверка скоро будет завершена. Он также сообщил, что результаты расследования будут обнародованы после его завершения.
Ранее глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается уязвимой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- СМИ: Глава «Нафтогаза Украины» подал в отставку
- «Звучит по-московски»: украинская писательница решила заменить русские имена в своих сказках
- Захарова потребовала от Лондона комментариев о сообщении Трасс Блинкену
- Власти Ливана заявили, что Россия безвозмездно передаст республике 25 тонн пшеницы
- Полянский: Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на корабли ЧФ
- МАГАТЭ приступило к проверке украинских объектов
- В России предложили расширить допустимые пределы самообороны
- Главы Минобороны Турции и Украины обсудили ситуацию с зерновой сделкой
- Каждый второй россиянин заявил об отсутствии накоплений на черный день
- Немецкий политолог рассказал о возможном сценарии отставки Шольца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru