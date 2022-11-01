МАГАТЭ приступило к проверке украинских объектов

Специалисты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) приступили к проверке двух объектов на территории Украины после письменного запроса украинского правительства на фоне заявлений России о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой». Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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По сведениям представителей МАГАТЭ, гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, что проверка скоро будет завершена. Он также сообщил, что результаты расследования будут обнародованы после его завершения.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается уязвимой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаПроверкаМАГАТЭ
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