МАГАТЭ приступило к проверке украинских объектов

По сведениям представителей МАГАТЭ, гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, что проверка скоро будет завершена. Он также сообщил, что результаты расследования будут обнародованы после его завершения.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается уязвимой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

