МАГАТЭ обеспокоено контрнаступлением Украины в районе Запорожской АЭС
Украинское контрнаступление может угрожать безопасности Запорожской АЭС. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу BBC.
По его словам, во время последнего посещения им станции ситуация там была вполне стабильной.
«Были приняты меры по удержанию доступной воды», - отметил глава МАГАТЭ.
Вместе с тем, как подчеркнул Гросси, вызывает тревогу тот факт, что АЭС находится на самой линии фронта, что делает её уязвимой в случае успеха наступления украинских военных.
«Поэтому я обеспокоен не меньше, чем раньше», - добавил он.
Ранее на Украине начались учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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