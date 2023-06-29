МАГАТЭ обеспокоено контрнаступлением Украины в районе Запорожской АЭС

«Были приняты меры по удержанию доступной воды», - отметил глава МАГАТЭ.

Вместе с тем, как подчеркнул Гросси, вызывает тревогу тот факт, что АЭС находится на самой линии фронта, что делает её уязвимой в случае успеха наступления украинских военных.

«Поэтому я обеспокоен не меньше, чем раньше», - добавил он.

Ранее на Украине начались учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

