МАГАТЭ обеспокоено контрнаступлением Украины в районе Запорожской АЭС

Украинское контрнаступление может угрожать безопасности Запорожской АЭС. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу BBC.

По его словам, во время последнего посещения им станции ситуация там была вполне стабильной.

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«Были приняты меры по удержанию доступной воды», - отметил глава МАГАТЭ.

Вместе с тем, как подчеркнул Гросси, вызывает тревогу тот факт, что АЭС находится на самой линии фронта, что делает её уязвимой в случае успеха наступления украинских военных.

«Поэтому я обеспокоен не меньше, чем раньше», - добавил он.

Ранее на Украине начались учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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