Мадьяр: Венгрия не будет участвовать в кредите ЕС Украине на €45 млрд
Будапешт не планирует участвовать в предоставлении странами Европейского союза нового кредита Киеву на €45 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Петера Мадьяра.
Об этом он сообщил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр указал, что Венгрия оказывает Украине поддержку в виде различной гуманитарной помощи и значительных финансовых ресурсов. Мадьяр сослался на плачевное состояние бюджета страны.
Ранее в Венгрии допустили раскол ЕС из-за помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Хакеры проникли в систему ЦРУ
- Трамп поблагодарил жену за миротворческие усилия по Украине
- СМИ: На Украине планируют ужесточить мобилизацию
- Мадьяр: Венгрия не будет участвовать в кредите ЕС Украине на €45 млрд
- Трамп считает странными клички помилованных индеек
- Милонов: Плющенко нельзя давать ни копейки на ледовые шоу
- В Грузии заявили, что страна не должна стремиться в ЕС
- Лукашенко: Россия побеждает в конфликте на Украине военным путем
- Италия: Существует опасность переноса украинского конфликта в Северную Африку
- Дед зятя Трампа воевал против нацистов в белорусском партизанском отряде